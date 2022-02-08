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08.02.2022  12:25   Ирина Круглова

"Не нужно нам жирафов": в Харькове уберут всю рекламу с троллейбусов

Харьковский городской голова Игорь Терехов дал указание всем директорам профильных предприятий очистить троллейбусы от рекламы.

"Не нужно нам жирафов": В Харькове уберут всю рекламу с троллейбусов

Такое распоряжение мэр Харькова дал директорам транспортных коммунальных предприятий на аппаратном совещании, сообщает РЕДПОСТ. По его словам, реклама на троллейбусах портит вид подвижного состава и харьковчане жалуются, что из-за нее порой сложно увидеть электротранспорт в городском потоке.

"С троллейбусов должна быть убрана реклама полностью. Не надо нам разноцветного жирафа вместо троллейбуса. Люди понять не могут, что это едет", - отметил городской голова.

Мэр Харькова распорядился, чтобы директора коммунальных предприятий разорвали договора с рекламными фирмами в кратчайшие сроки.

Также, в ходе аппаратного совещания была озвучена информация, что на один из заброшенных маршрутов выйдут коммунальные автобусы "Карсан".

Тэги:  игорь терехов, транспорт, харьков
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