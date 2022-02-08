"Не нужно нам жирафов": в Харькове уберут всю рекламу с троллейбусов

Харьковский городской голова Игорь Терехов дал указание всем директорам профильных предприятий очистить троллейбусы от рекламы.
Такое распоряжение мэр Харькова дал директорам транспортных коммунальных предприятий на аппаратном совещании, сообщает РЕДПОСТ. По его словам, реклама на троллейбусах портит вид подвижного состава и харьковчане жалуются, что из-за нее порой сложно увидеть электротранспорт в городском потоке.
"С троллейбусов должна быть убрана реклама полностью. Не надо нам разноцветного жирафа вместо троллейбуса. Люди понять не могут, что это едет", - отметил городской голова.
Мэр Харькова распорядился, чтобы директора коммунальных предприятий разорвали договора с рекламными фирмами в кратчайшие сроки.
Также, в ходе аппаратного совещания была озвучена информация, что на один из заброшенных маршрутов выйдут коммунальные автобусы "Карсан".
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