В Харькове – пожар в девятиэтажке (видео, фото)

Очевидцы выложили в Сеть фото и видео происшествия.
Около полудня 8 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Гарибальди, 11, передает РЕДПОСТ.
На видео, выложенном в соцсети, виден густой дым на площадках 6, 7 и 8 этажей.
Спасатели ГСЧС уже на месте. На вызов прибыло три отделения пожарных на двух автоцистернах и одной автолестнице.
По словам очевидцев, пожар произошел в квартире на третьем этаже. Внутри находилась пожилая женщина, ее спасли пожарные.
Причины пожара пока неизвестны, по предварительной информации – неосторожное обращение с огнем.
Официальные подробности уточняются.
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