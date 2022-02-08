08.02.2022 12:29 Рита Парфенова

В Харькове – пожар в девятиэтажке (видео, фото)

Очевидцы выложили в Сеть фото и видео происшествия.





Около полудня 8 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Гарибальди, 11, передает РЕДПОСТ.



На видео, выложенном в соцсети, виден густой дым на площадках 6, 7 и 8 этажей.



Спасатели ГСЧС уже на месте. На вызов прибыло три отделения пожарных на двух автоцистернах и одной автолестнице.

По словам очевидцев, пожар произошел в квартире на третьем этаже. Внутри находилась пожилая женщина, ее спасли пожарные.

Причины пожара пока неизвестны, по предварительной информации – неосторожное обращение с огнем.



Официальные подробности уточняются.

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.