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08.02.2022  12:29   Рита Парфенова

В Харькове – пожар в девятиэтажке (видео, фото)

Очевидцы выложили в Сеть фото и видео происшествия.



Около полудня 8 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Гарибальди, 11, передает РЕДПОСТ.

На видео, выложенном в соцсети, виден густой дым на площадках 6, 7 и 8 этажей.

Спасатели ГСЧС уже на месте. На вызов прибыло три отделения пожарных на двух автоцистернах и одной автолестнице.

По словам очевидцев, пожар произошел в квартире на третьем этаже. Внутри находилась пожилая женщина, ее спасли пожарные.

Пожар Харьков: пожар в девятиэтажке по улице Гарибальди, 11 Пожар Харьков: пожар в девятиэтажке по улице Гарибальди, 11

Причины пожара пока неизвестны, по предварительной информации – неосторожное обращение с огнем.

Официальные подробности уточняются.

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.
Тэги:  пожар, харьков
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