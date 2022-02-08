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08.02.2022  12:50   Виталий Хиневич

Из-за тумана в Харьковском аэропорту задерживаются рейсы

В международном аэропорту “Харьков“ из-за погодных условий произошла задержка рейсов.

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Харьковский аэропорт".
 
Согласно онлайн-табло аэропорта произошла отмена рейса авиакомпании "Turkish Airlines" сообщением "Стамбул-Харьков". Самолет должен был прибыть в 9:25 в Харьков и отправится в обратный рейс в 10:20.
 
Кроме этого задерживаются перелеты внутри Украины. Самолет авиакомпании “Роза ветров“,  должен был прилететь из Киева в Харьков в 11:30, его прибытие перенесли на час позже. Обратный рейс в Киев запланирован на 13:20 с учетом задержки прибытия в Харьков. 
 
 
Рейс  авиакомпании "МАУ" из столицы Украины ожидают в 12:10 вместо 11:30, обратный вылет запланирован на 12:20. В это же время произошла задержка прибытия самолета на сорок минут из египетского курорта Марса-Алам от компании  "Azur Air Ukraine".
 
Напомним, Ирландский лоукостер Ryanair выставил на распродажу 250 тысяч авиабилетов со скидкой до 50%, в том числе - на полеты из Харькова.
 
Источник:   Аэропорт Харьков
 Тэги:  самолеты, рейсы, погода, харьков
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