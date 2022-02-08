08.02.2022 12:50 Виталий Хиневич

Из-за тумана в Харьковском аэропорту задерживаются рейсы

В международном аэропорту “Харьков“ из-за погодных условий произошла задержка рейсов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Харьковский аэропорт".

Согласно онлайн-табло аэропорта произошла отмена рейса авиакомпании "Turkish Airlines" сообщением "Стамбул-Харьков". Самолет должен был прибыть в 9:25 в Харьков и отправится в обратный рейс в 10:20.

Кроме этого задерживаются перелеты внутри Украины. Самолет авиакомпании “Роза ветров“, должен был прилететь из Киева в Харьков в 11:30, его прибытие перенесли на час позже. Обратный рейс в Киев запланирован на 13:20 с учетом задержки прибытия в Харьков.

Читайте также: Украинская авиакомпания возобновляет перелеты в 15 стран мира

Рейс авиакомпании "МАУ" из столицы Украины ожидают в 12:10 вместо 11:30, обратный вылет запланирован на 12:20. В это же время произошла задержка прибытия самолета на сорок минут из египетского курорта Марса-Алам от компании "Azur Air Ukraine".