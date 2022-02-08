08.02.2022 13:15 Валерия Кононова

Популярные книги: что читают харьковчане

Очень харьковские истории, книги с ЛГБТ-линиями сюжета и поэзия Серебряного века – о том, что связывает эти книги и что читают Харьковчане.

Предпочтения харьковчан в литературе рассказал корреспонденту РЕДПОСТ Игорь Киселев, маркетолог, руководитель направления e-commerce в компании Balka Book, в своём интервью.



"Очень тяжело выделить какие-то конкретные книги, которым могли бы чаще всего отдавать предпочтение жители нашего города. Скорее всего, виной тому многогранность культуры и образования харьковчан, а так же весьма широкий ассортимент нашего магазина" – говорит Игорь, однако добавляет, что часто читатели гонятся за трендовыми книгами, но то, что особенно дорого и интересно харьковчанам это, – "например, книга Дмитрия Вулканова «Очень харьковские истории», которая уже давно успела стать бестселлером нашего магазина. Кстати, совсем недавно вышла вторая книга автора «Очень харьковские истории. Второе дыхание» и она тоже бьет рекорды продаж".



А вот разделить предпочтения по возрасту, по словам Игоря Киселева, невозможно. Ведь некоторые подростки предпочитают классические прозовые произведения или поэзию Серебрянного века, при том, что взрослые могут спокойно приобрести книгу, например, с представителем ЛГБТ-движения в сюжете или иными "молодёжными" темами. И в этом также кроется позитивный вклад литературы в общественную жизнь. Как говорит представитель Balka Book:



"В этом и прелесть, наблюдать за тем, как книги помогают понять взрослому поколению интересы современной молодежи, а молодым людям - узнать силу поэтических слов, написанных 100 и более лет назад".

Ранее мы писали, почему в книжных магазинах Харькова и Украины в целом происходит задержка выдачи заказов, приобртенных за «ковидную» тысячу.