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08.02.2022  13:16   Евгений Клочко

В Харькове затопило водой подземный переход (видео)

Вестибюль станции метро "Индустриальная" временно был закрыт из-за частичного подтопления.

 
Об этом РЕДПОСТ сообщил спикер КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер. По его информации, в примыкающий подуличный пешеходный переход со стороны автовокзала, которую обслуживает КП «Подземный город», попала талая вода.
 
Алексей Битнер также отметил, что сотрудники метрополитена присоединились к устранению воды из подуличного пешеходного перехода и приняли все необходимые меры, чтобы вода не попала в вестибюль станции.
 
Напомним, 11 января  в результате порыва на внешних сетях водоснабжения в целях безопасности для пассажиров было временно приостановлено движение поездов на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.

 

Тэги:  метро, харьков
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