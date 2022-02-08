В Харькове затопило водой подземный переход (видео)

В этот день

Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 февраля В городе облачно и сыро. Мелкий дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.