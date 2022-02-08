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08.02.2022  13:23   Виталий Хиневич

В Харькове неизвестный мужчина приставал к 15-летней девочке

Правоохранители проводят проверку о возможном развращении несовершеннолетней в спортивном заведении.

Девочка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 7 февраля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что к 15-летней девочке в холле спортивного учреждения пристает неизвестный.
 
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к правоохранителям обратился отец девочки. Заявитель сообщил, что незнакомый мужчина в течение нескольких дней пристает к его ребенку и пытается начать знакомство. 
 
 
Личность незнакомца была установлена, им оказался 47-летний житель Харьковской области.
 
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 156 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, следственные действия продолжаются.
 
Напомним, в Харькове будут судить мужчину, который развращал малолетнюю на берегу озера.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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