30.08.2021 16:39

В Харькове будут судить мужчину, который развращал малолетнюю на берегу озера

Во Фрунзенский районный суд Харькова отправили обвинительный акт касаемо развратных действий в отношении малолетнего лица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 40-летний гражданин, отдыхая на Петренковском водохранилище, осуществлял непристойные действия в отношении 8-летней девочки.

30 июля 2021 года задержанному было вручено подозрение, а уже 30 августа обвинительный акт был передан во Фрунзенский районный суд г. Харькова по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

Напомним инцидент произошел 20 июля на Немышле. По словам очевидцев, мужчина приставал к 8 летней девочке и лез ей в купальник. Это заметила мать девочки и вызвала полицию.