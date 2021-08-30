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30.08.2021  16:39   

В Харькове будут судить мужчину, который развращал малолетнюю на берегу озера

Во Фрунзенский районный суд Харькова отправили обвинительный акт касаемо развратных действий в отношении малолетнего лица.

В Харькове будут судить педофила
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что 40-летний гражданин, отдыхая на Петренковском водохранилище, осуществлял непристойные действия в отношении 8-летней девочки.
 
30 июля 2021 года задержанному было вручено подозрение, а уже 30 августа обвинительный акт был передан во Фрунзенский районный суд г. Харькова по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
 
Напомним инцидент произошел 20 июля на Немышле. По словам очевидцев, мужчина приставал к 8 летней девочке и лез ей в купальник. Это заметила мать девочки и вызвала полицию.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  харьков, преступление
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