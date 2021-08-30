В Харькове перекресток не поделили две легковушки (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Холодногорском районе Харькова.
Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?
Комментариев: 0
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажность:
давление:
ветер: