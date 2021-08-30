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30.08.2021  16:20   Евгений Клочко

В Харькове перекресток не поделили две легковушки (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Холодногорском районе Харькова.

ДТП Харьков: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2110 и BMW I3
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал "Харьков Оперативный".
 
Утром, 29 августа, на перекрестке улицы Дудинской и проспекта Любови Малой столкнулись две легковушки.
 
Водитель ВАЗ-2110 ехал прямо на зеленый свет, в то время как BMW I3 пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате маневра, "десятка" подбила бок "немцу" и потеряла свой передний бампер.
 
К счастью обошлось без пострадавших.
 

Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?

Источник:   Харьков Оперативный
 Тэги:  харьков, дтп
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