30.08.2021 16:20 Евгений Клочко

В Харькове перекресток не поделили две легковушки (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал "Харьков Оперативный".

Утром, 29 августа, на перекрестке улицы Дудинской и проспекта Любови Малой столкнулись две легковушки.

Водитель ВАЗ-2110 ехал прямо на зеленый свет, в то время как BMW I3 пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате маневра, "десятка" подбила бок "немцу" и потеряла свой передний бампер.

К счастью обошлось без пострадавших.

Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?