17.12.2021 11:20 Виталий Хиневич

В Харькове задержали «минера» вокзала

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение различных правонарушений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 16 декабря около 13:00 по номеру «102» позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что на территории железнодорожного вокзала в Харькове находится взрывчатка. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. При проверке территории вокзала опасного вещества обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что ложный вызов сделал 35-летний житель Николаевской области, ранее судимый за аналогичное правонарушение, а также имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.

Задержание злоумышленника произвели на проспекте Науки в Харькове, при себе он имел мобильный телефон, с которого сообщил заведомо ложную информацию.

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет, согласно части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители несколько раз получали сообщения о минировании школ и торговых центров в Харькове. Все сообщения оказались ложными.