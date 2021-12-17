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17.12.2021  11:20   Виталий Хиневич

В Харькове задержали «минера» вокзала

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение различных правонарушений.

В Харькове задержали "минера"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 16 декабря около 13:00 по номеру «102» позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что на территории железнодорожного вокзала в Харькове находится взрывчатка. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. При проверке территории вокзала опасного вещества обнаружено не было.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что ложный вызов сделал 35-летний житель Николаевской области, ранее судимый за аналогичное правонарушение, а также имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.
 
 
Задержание злоумышленника произвели на проспекте Науки в Харькове, при себе он имел мобильный телефон, с которого сообщил заведомо ложную информацию.
 
Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет, согласно части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее правоохранители несколько раз получали сообщения о минировании школ и торговых центров в Харькове. Все сообщения оказались ложными.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  минирование, вокзал, преступление, харьков
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