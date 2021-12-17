17.12.2021 11:35 Евгений Клочко

Что дети больше всего хотят получить в подарок на Новый Год: опубликован рейтинг

Новогодняя почтовая резиденция принимает письма: почти тысячу писем написали детки Деду Морозу. Тем временем "Укрпошта" подготовила рейтинг детских желаний.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпошти".

Итак, чаще всего маленькие украинцы в письмах Новогоднему волшебнику просят подарить электросамокат.

Второе место в списке детских желаний занимают конструкторы Lego, а третье место разделили машинки Hot Wheels и куклы L.O.L.

Закрывают ТОП-5 самых желанных подарков машинки на управлении и сладости.

Были и особые просьбы, например, настоящий молот Тора, машина для уборки снега, укулеле (гавайская гитара) и боксерская груша.

Также ребятишки хотели получить в подарок домашних любимцев – чаще всего котят и собачек. Но и встречаются необычные запросы. Например, Вероника из Киева хочет получить в подарок настоящего белого коня, а Маринка – цыпленка. А вот у Димы из Киева пушистик уже есть, поэтому он у Дедушки Мороза попросил игрушку для котика.

Во многих письмах кроме сладостей и подарков дети просят Деда Мороза об очень важных вещах: здоровье дедушке, чтобы поправилась бабушка, чтобы все были здоровы, и чтобы мама и бабушка были счастливы.

Напомним, 7 декабря "Укрпошта" открыла Новогоднюю почтовую резиденцию. Каждый ребенок, который напишет письмо в адрес Новогодней почтовой резиденции 01001, Киев-1, ул. Крещатик, 22 и правильно укажет свой адрес, получит открытку от Деда Мороза.

Авторов наиболее творческих, креативных и необычных писем будут ждать подарки.