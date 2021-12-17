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17.12.2021  11:35   Евгений Клочко

Что дети больше всего хотят получить в подарок на Новый Год: опубликован рейтинг

Новогодняя почтовая резиденция принимает письма: почти тысячу писем написали детки Деду Морозу. Тем временем "Укрпошта" подготовила рейтинг детских желаний.

Письмо Деду Морозу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпошти".
 
Итак, чаще всего маленькие украинцы в письмах Новогоднему волшебнику просят подарить электросамокат.
 
Второе место в списке детских желаний занимают конструкторы Lego, а третье место разделили машинки Hot Wheels и куклы L.O.L.
 
Закрывают ТОП-5 самых желанных подарков машинки на управлении и сладости.
 
Письмо Деду Морозу
 
Были и особые просьбы, например, настоящий молот Тора, машина для уборки снега, укулеле (гавайская гитара) и боксерская груша.
 
Также ребятишки хотели получить в подарок домашних любимцев – чаще всего котят и собачек. Но и встречаются необычные запросы. Например, Вероника из Киева хочет получить в подарок настоящего белого коня, а Маринка – цыпленка. А вот у Димы из Киева пушистик уже есть, поэтому он у Дедушки Мороза попросил игрушку для котика.
 
Письмо Деду Морозу
 
Во многих письмах кроме сладостей и подарков дети просят Деда Мороза об очень важных вещах: здоровье дедушке, чтобы поправилась бабушка, чтобы все были здоровы, и чтобы мама и бабушка были счастливы.
 
Письмо Деду Морозу
 
Напомним, 7 декабря "Укрпошта" открыла Новогоднюю почтовую резиденцию. Каждый ребенок, который напишет письмо в адрес Новогодней почтовой резиденции 01001, Киев-1, ул. Крещатик, 22 и правильно укажет свой адрес, получит открытку от Деда Мороза.
 
Авторов наиболее творческих, креативных и необычных писем будут ждать подарки.
 
Источник:   "Укрпошта"
 Тэги:  укрпошта, новогодние подарки, письмо деду морозу, харьков
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