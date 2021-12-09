09.12.2021 14:57 Дмитрий Колоней
В Харькове эвакуированы сотни детей: в проверенной школе взрывчатки не найдено
Полиция проверила информацию о минировании школы в Московском районе Харькова.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, сегодня, 9 декабря 2021 года, в 9:18 правоохранителям поступила информация о том, что заминирована школа в переулке Писемского.
На место выехала СОГ. Взрывотехники обследовали 2500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировав 683 человека. Взрывных устройств и веществ не обнаружено. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №2.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове снова ищут взрывчатку
в школе.
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