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09.12.2021  14:57   Дмитрий Колоней

В Харькове эвакуированы сотни детей: в проверенной школе взрывчатки не найдено

Полиция проверила информацию о минировании школы в Московском районе Харькова.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, сегодня, 9 декабря 2021 года, в 9:18 правоохранителям поступила информация о том, что заминирована школа в переулке Писемского.
 
 
На место выехала СОГ. Взрывотехники обследовали 2500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировав 683 человека. Взрывных устройств и веществ не обнаружено. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №2.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове снова ищут взрывчатку в школе.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, эвакуация, харьков, школа, бомба
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