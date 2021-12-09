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09.12.2021  14:35   Виталий Хиневич

Стало известно, когда откроется каток на площади Свободы в Харькове

Харьковчан приглашают посетить каток, который расположен на центральной площади города.

Каток в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Internet-bilet.ua».
 
Отмечается, что каток начнет свою работу 10 декабря. Стоимость аренды коньков будет составлять 150 гривен, при заказе услуги онлайн и 170 гривен, если заказать на кассе катка.
В будни дни провести активный досуг возможно с 10:00 до 22:00, в выходные с 9:00 до 22:00.
 
Время одного сеанса проката коньков будет составлять 40 минут, дети до 7 лет имеют право посещать зону отдыха только в сопровождении взрослых.
 
 
Кроме этого, будут действовать карантинные ограничения. Желающие посетить каток должны находиться в медицинских масках, при входе на ледовую зону предъявить COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов.
 
Также стоит отметить, что в прошлом году стоимость аренды коньков составляла 120 гривен за 40 минут. 
 
Напомним, на площади Свободы продолжается обустройство новогоднего городка. Уже полностью собрана елка и декоративная конструкция "Звездное небо".
 
Источник:   Internet-bilet.ua
 Тэги:  каток, харьков
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