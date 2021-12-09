Водителей предупреждают об опасности на дорогах за Харьковом (видео)

9 декабря в Харькове и области – сильный туман.
Как собщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за густого тумана.
Патрульные напомнили, какие нормы ПДД способны обезопасить движение в подобных погодных условиях. «Отметьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманных фар. Но при условии, что они установлены правильно и отрегулированы», – говорится в обращении.
По прогнозу Харьковского гидрометцентра подобная погода сохранится в пятницу, 10 декабря, в городе и области. Ночью ожидается небольшой дождь, туман. Днем без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха в течение суток 4-6° тепла.
Напомним, сегодня в Харькове прошла акция в поддержку безопасности дорожного движения.
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