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09.12.2021  13:45   Виталий Хиневич

Легко перепутать: НБУ хочет изменить дизайн монет

Жители Украины массово жалуются, что они путают некоторые монеты из-за общего сходства.

Монеты Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».
 
Отмечается, что в Украине хотят изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны. Данные изменения продиктованы тем, что украинцы массово жалуются на сложность и неудобство использования монет, которые очень схожи между собой.
 
НБУ планирует создать их более удобными и различимыми для людей пожилого возраста и граждан с недостатками зрения.
 
 
Также отмечается, что не планируется вводить в оборот монеты или банкноты нового номинала, так как это неудобно и экономически нецелесообразно.
 
Напомним, Нацбанк ввел в обращение памятную монету. Монета номиналом в 10 гривен посвящена десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  нбу, монеты, харьков
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