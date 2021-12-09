09.12.2021 13:45 Виталий Хиневич

Легко перепутать: НБУ хочет изменить дизайн монет

Жители Украины массово жалуются, что они путают некоторые монеты из-за общего сходства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Отмечается, что в Украине хотят изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны. Данные изменения продиктованы тем, что украинцы массово жалуются на сложность и неудобство использования монет, которые очень схожи между собой.

НБУ планирует создать их более удобными и различимыми для людей пожилого возраста и граждан с недостатками зрения.

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Также отмечается, что не планируется вводить в оборот монеты или банкноты нового номинала, так как это неудобно и экономически нецелесообразно.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение памятную монету . Монета номиналом в 10 гривен посвящена десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины.