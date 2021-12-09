09.12.2021 13:45 Виталий Хиневич
Легко перепутать: НБУ хочет изменить дизайн монет
Жители Украины массово жалуются, что они путают некоторые монеты из-за общего сходства.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Вести».
Отмечается, что в Украине хотят изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны. Данные изменения продиктованы тем, что украинцы массово жалуются на сложность и неудобство использования монет, которые очень схожи между собой.
НБУ планирует создать их более удобными и различимыми для людей пожилого возраста и граждан с недостатками зрения.
Также отмечается, что не планируется вводить в оборот монеты или банкноты нового номинала, так как это неудобно и экономически нецелесообразно.
Напомним, Нацбанк ввел в обращение памятную монету
. Монета номиналом в 10 гривен посвящена десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины.
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