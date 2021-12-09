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09.12.2021  13:30   Валерия Кононова

Цены на ёлки в Харькове: сколько будет стоить искусственная красавица

Любителям натуральных новогодних елок придётся подождать открытия точек продажи по Харькову, а искусственные ели уже давно в продаже.

Цены на ёлки в Харькове
 
Согласно опросу в нашем Telegram большинство харьковчан ставят у себя дома искусственную новогоднюю красавицу.
 
Корреспондент РЕДПОСТ изучил цены на искусственные и натуральные ели различной высоты и типа хвои.
 
Двухметровая ель обойдется харьковчанам от 1500 до 2200 гривен. Это будет искусственная елка из дешевого ценового сегмента.
 
Что касается искусственных елок украинского производства, то "нарядные" пышные  деревца с литой хвоей и более реалистичным видом будут стоить от 4000 гривен и выше. А вот китайская легкая промышленность предлагает ёлки высотой 1,8 м за 6000 гривен и выше. Двухметровое же дерево обойдётся на 700-1000 грн дороже.
 
Ранее мы сообщали, что у "Сумского рынка" уже стартовала продажа новогодних елок. Цены там стартуют от 500 гривен.

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Тэги:  елка, цена, харьков
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