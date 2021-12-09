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09.12.2021  13:15   Виталий Хиневич

Инфицированных COVID-19 украинцев может быть на 60% больше

В Украине выявляют не все случаи инфицирования коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что есть категория граждан, которая болеет в легкой форме и не обращаются за помощью к врачу. Обнаруживается примерно 40% всех заболевших, остальные 60% не обнаруживаются.
 
По словам Министра здравоохранения Украины, это нормальная мировая практика, так как есть люди, которые переносят болезнь в легкой форме и не желают обращаться к медицинскому специалисту.
 
 
Кроме этого отмечается, что новые всплески заболеваемости могут быть слабее прошедших, однако это будет зависеть от появления новых мутаций COVID-19.
 
Напомним, медики из Университета Гонконга зафиксировали изображение нового штамма коронавируса «Омикрон» при помощи электронного микроскопа.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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