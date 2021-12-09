09.12.2021 13:15 Виталий Хиневич
Инфицированных COVID-19 украинцев может быть на 60% больше
В Украине выявляют не все случаи инфицирования коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Корреспондент».
Отмечается, что есть категория граждан, которая болеет в легкой форме и не обращаются за помощью к врачу. Обнаруживается примерно 40% всех заболевших, остальные 60% не обнаруживаются.
По словам Министра здравоохранения Украины, это нормальная мировая практика, так как есть люди, которые переносят болезнь в легкой форме и не желают обращаться к медицинскому специалисту.
Кроме этого отмечается, что новые всплески заболеваемости могут быть слабее прошедших, однако это будет зависеть от появления новых мутаций COVID-19.
Напомним, медики из Университета Гонконга зафиксировали изображение нового штамма коронавируса
«Омикрон» при помощи электронного микроскопа.
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