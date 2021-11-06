    
Главная Новости Харькова Общество Нацбанк вводит в обращение памятную монету (фото)
06.11.2021  13:59   Дмитрий Колоней

Нацбанк вводит в обращение памятную монету (фото)

Монета номиналом в 10 гривен посвящена десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины.


Нацбанк Украины
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Национальный банк Украины, с четверга, 11 ноября 2021 года, в обращении появится памятная монета номиналом в 10 гривен, посвященная «Десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины».
 
«Монета посвящена отдельному роду войск, который относится к силам немедленного реагирования Вооруженных Сил Украины и характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий, предназначенных для быстрого развертывания с целью ведения наступательных, штурмовых действий, прикрытия отдельных направлений, а также охвата противника в воздухе, ведения боевых действий в его тылу», — подчеркнули в НБУ.
 
Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины
 
Авторами проекта стали художники Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко, а скульптором – Андрей Ермоленко.
 
Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины
 
 
Монета изготовлена из сплава на основе цинка. На аверсе монеты размещены: вверху надпись – УКРАИНА (полукругом), под которой малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ (справа); в центре на зеркальном фоне – эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ; номинал 10 и графический символ гривны (слева от эмблемы); год чеканки монеты – 2021 (справа от эмблемы); надпись – ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫЕ ВОЕННЫЕ ВСУ (внизу полукругом); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка (под годом чеканки).
 
Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины
 
На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила. Тираж монет миллион единиц, масса монеты - 12.4 грамма, диаметр – 30 мм. 
 
Источник:   Национальный банк
 Тэги:  памятная монета, украина, харьков, дшб, десантно-штурмовые войска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Экономика и промышленность НБУ ввел в обращение монету к 60-летию запуска первого спутника Земли
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 