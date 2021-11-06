06.11.2021 13:59 Дмитрий Колоней

Нацбанк вводит в обращение памятную монету (фото)

Монета номиналом в 10 гривен посвящена десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины.



Нацбанк Украины

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Национальный банк Украины, с четверга, 11 ноября 2021 года, в обращении появится памятная монета номиналом в 10 гривен, посвященная «Десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины».

«Монета посвящена отдельному роду войск, который относится к силам немедленного реагирования Вооруженных Сил Украины и характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий, предназначенных для быстрого развертывания с целью ведения наступательных, штурмовых действий, прикрытия отдельных направлений, а также охвата противника в воздухе, ведения боевых действий в его тылу», — подчеркнули в НБУ.

Авторами проекта стали художники Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко, а скульптором – Андрей Ермоленко.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка. На аверсе монеты размещены: вверху надпись – УКРАИНА (полукругом), под которой малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ (справа); в центре на зеркальном фоне – эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ; номинал 10 и графический символ гривны (слева от эмблемы); год чеканки монеты – 2021 (справа от эмблемы); надпись – ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫЕ ВОЕННЫЕ ВСУ (внизу полукругом); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка (под годом чеканки).

На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила. Тираж монет миллион единиц, масса монеты - 12.4 грамма, диаметр – 30 мм.