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15.07.2021  09:47   Евгений Клочко

На Гоптовке таможенники не пустили в РФ российских императриц (фото)

"ЕКАТЕРИНА” и “ЕЛИСАВЕТЪ"- харьковские таможенники помешали вывозу из страны культурных ценностей с признаками старины.

Харьковские таможенники изъяли у россиянина старинные монеты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
 
Накануне в пункте пропуска "Гоптовка", у гражданина Российской Федерации, который следовал из Украины в Россию, обнаружены предметы, имеющие признаки культурных ценностей и подлежат обязательному декларированию. Однако при устном декларировании он отрицал наличие у него подобных предметов.
 
В ходе проведения таможенного досмотра личных вещей гражданина, во внутреннем кармане сумки в прозрачном полиэтиленовом пакете были обнаружены две монеты с надписями: на аверсе - "Б.М.ЕКАТЕРИНА II ИМП И САМОД. ВСЕРОСС. », На реверсе -" РУБЛЬ 1789 МОНЕТА "и на аверсе -" Б.М.ЕЛИСАВЕТЪ I ИМП и САМОД. ВСЕРОС. СПБ ", надписью на реверсе" РУБЛЬ 1741 МОНЕТА ".
 
Монеты изъяты для проведения экспертизы и установления стоимости, а в отношении гражданина РФ составлен протокол.
 
Ранее сообщалось, что Слобожанские таможенники предотвратили вывоз россиянином старинной иконы на территорию Российской Федерации.
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  харьков, таможня
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