15.07.2021 09:47 Евгений Клочко

На Гоптовке таможенники не пустили в РФ российских императриц (фото)

"ЕКАТЕРИНА” и “ЕЛИСАВЕТЪ"- харьковские таможенники помешали вывозу из страны культурных ценностей с признаками старины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.

Накануне в пункте пропуска "Гоптовка", у гражданина Российской Федерации, который следовал из Украины в Россию, обнаружены предметы, имеющие признаки культурных ценностей и подлежат обязательному декларированию. Однако при устном декларировании он отрицал наличие у него подобных предметов.

В ходе проведения таможенного досмотра личных вещей гражданина, во внутреннем кармане сумки в прозрачном полиэтиленовом пакете были обнаружены две монеты с надписями: на аверсе - "Б.М.ЕКАТЕРИНА II ИМП И САМОД. ВСЕРОСС. », На реверсе -" РУБЛЬ 1789 МОНЕТА "и на аверсе -" Б.М.ЕЛИСАВЕТЪ I ИМП и САМОД. ВСЕРОС. СПБ ", надписью на реверсе" РУБЛЬ 1741 МОНЕТА ".

Монеты изъяты для проведения экспертизы и установления стоимости, а в отношении гражданина РФ составлен протокол.

Ранее сообщалось, что Слобожанские таможенники предотвратили вывоз россиянином старинной иконы на территорию Российской Федерации.