15.07.2021 09:33

В Харькове обнаружили испорченную вакцину Pfizer (видео)

Почти 10 тысяч испорченных доз поместили в карантин, а после вернули поставщику.



//kharkivoda.gov.ua

В сети появилось видео, на котором отражен факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на .Департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации.

Испорченную вакцину Comirnaty/Pfizer нашли в партии из 21 тысяч 600 доз, которую 30 июня 2021 года ГП «Укрмедпостач» поставило в КП ХОР «Областной аптечный склад».

По информации Департамента, получение каждой партии вакцины, поступающей на склад, фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП «Укрмедпостач».

Так, при поступлении данной партии вакцины на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки в двух контейнерах (9360 доз) – температура воздуха внутри этих контейнеров превышала 10 градусов тепла.

1 июля были направлены соответствующие письма в ГП «Укрмедпостач» и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП «Укрмедпостач».

Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области. В облгосадминистрации заверили, что за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин пристально следят и ни в коем случае не допустят использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки в вакцинации населения Харьковской области.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».