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15.07.2021  08:51   

Аварийное отключение воды в Харькове 15 июля. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 15 июля 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
пр. Александровский, 178 (стояк), пр. Александровский, 184 (п. №3) до 17:00 15 июля;
б-р Грицевца, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 15 июля.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 1 до 17:00 15 июля;
ул. Академика Павлова, 313-а (п. №3, стояк), ул. Метростроителей, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля.

Московский район:
пр. Московский, 89 (спаренный стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), ул. Леся Сердюка, 16 (п. №5, стояк) до 17:00 15 июля;
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №3) до 20:00 15 июля.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 52 (п. №3, стояк) до 17:00 15 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 44 (п. №2) до 17:00 15 июля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 187 (стояк) до 17:00 15 июля;
ул. Зерновая, 53-б (стояк) до 18:00 15 июля;
пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №2, стояк) до 17:00 15 июля;
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 18:00 15 июля;
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 15 июля.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 17 (п. №6), ул. Клочковская, 197 (п. №1) до 17:00 15 июля;
пр. Победы, 78-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-в до 20:00 15 июля.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 15 июля с 9:00 до 24:00 будет прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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