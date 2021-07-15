Аварийное отключение воды в Харькове 15 июля. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
пр. Александровский, 178 (стояк), пр. Александровский, 184 (п. №3) до 17:00 15 июля;
б-р Грицевца, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 15 июля.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 1 до 17:00 15 июля;
ул. Академика Павлова, 313-а (п. №3, стояк), ул. Метростроителей, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля.
Московский район:
пр. Московский, 89 (спаренный стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), ул. Леся Сердюка, 16 (п. №5, стояк) до 17:00 15 июля;
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №3) до 20:00 15 июля.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 52 (п. №3, стояк) до 17:00 15 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 44 (п. №2) до 17:00 15 июля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 187 (стояк) до 17:00 15 июля;
ул. Зерновая, 53-б (стояк) до 18:00 15 июля;
пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №2, стояк) до 17:00 15 июля;
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 18:00 15 июля;
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 15 июля.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 17 (п. №6), ул. Клочковская, 197 (п. №1) до 17:00 15 июля;
пр. Победы, 78-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-в до 20:00 15 июля.
Ранее РЕДПОСТ писал, что 15 июля с 9:00 до 24:00 будет прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.
Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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