06.11.2021 14:38 Дмитрий Колоней

Коронавирус: под Харьковом ужесточили карантин

С понедельника на Харьковщине более жесткие карантинные ограничения вводит Лозовая.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на городские власти Лозовой, с 00:00 8 ноября 2021 года в местной общине вступают в силу усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Такое решение местные власти приняли по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Было созвано внеочередное заседание местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введшей дополнительные ограничения.

Вместе с тем, договорились не изменять решение о завершении дистанционного обучения – с 8 ноября дети идут в школу. Общественный транспорт, заведения общепита и другие будут работать, но по сертификатам о вакцинации, или ПЦР-тестам, либо справкам о выздоровлении ли противопоказаниях.

Водители «маршруток» будут предупреждать пассажиров о необходимости иметь надлежащие документы. Сотрудники полиции будут проверять их наличие. На заседании комиссии педагоги попросили медиков оперативно сообщать о подозрении коронавируса у школьников, чтобы уберечь других учащихся от инфицирования.

С начала года от ковида умерли 168 жителей Лозовского общины, из них 23 – за прошедшую неделю. Почти треть заболеваний COVID-19 приходится на октябрь – более тысячи подтвержденных результатов, всего за 2021 год – 3761.

Напомним, ранее мы писали о том, как заболевшие коронавирусом харьковчане могут получить сертификат в Дії. Документ о выздоровлении будет оформляться переболевшим коронавирусом украинцам со следующей недели.