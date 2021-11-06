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06.11.2021  14:38   Дмитрий Колоней

Коронавирус: под Харьковом ужесточили карантин

С понедельника на Харьковщине более жесткие карантинные ограничения вводит Лозовая.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на городские власти Лозовой, с 00:00 8 ноября 2021 года в местной общине вступают в силу усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
 
Такое решение местные власти приняли по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Было созвано внеочередное заседание местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введшей дополнительные ограничения.
 
 
Вместе с тем, договорились не изменять решение о завершении дистанционного обучения – с 8 ноября дети идут в школу. Общественный транспорт, заведения общепита и другие будут работать, но по сертификатам о вакцинации, или ПЦР-тестам, либо справкам о выздоровлении ли противопоказаниях.
 
Водители «маршруток» будут предупреждать пассажиров о необходимости иметь надлежащие документы. Сотрудники полиции будут проверять их наличие. На заседании комиссии педагоги попросили медиков оперативно сообщать о подозрении коронавируса у школьников, чтобы уберечь других учащихся от инфицирования.
 
С начала года от ковида умерли 168 жителей Лозовского общины, из них 23 – за прошедшую неделю. Почти треть заболеваний COVID-19 приходится на октябрь – более тысячи подтвержденных результатов, всего за 2021 год – 3761.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как заболевшие коронавирусом харьковчане могут получить сертификат в Дії. Документ о выздоровлении будет оформляться переболевшим коронавирусом украинцам со следующей недели.
 

 

Источник:   Лозовской горсовет
 Тэги:  усиление карантина, лозовая, харьков, коронавирус, ковид
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