05.11.2021 12:11 Рита Парфенова

Как заболевшие коронавирусом харьковчане могут получить сертификат в Дії: подробности

Цифровой Covid-сертификат о выздоровлении будет оформляться переболевшим коронавирусом украинцам со следующей недели.





Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Минздрав. Сертификат о выздоровлении наряду с сертификатом о вакцинации позволит без ограничения работать, совершать поездки по Украине, посещать заведения в желтой и красной зонах карантина. Срок его действия – 90 дней с момента генерации.



Сертификат о выздоровлении будет формироваться в приложении Дія только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.



Для генерирования сертификата справки о положительном ПЦР-тесте недостаточно. Его смогут оформить те, у которых диагноз «ковид» внесен лечащим врачом в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).



«На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19», – прокомментировала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпиднебезопасности;

международный - для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС (с учетом требований, устанавливаемых каждой страной мира).

Ранее мы писали об упрощении процедуры оформления COVID-сертификата в "Дії". Теперь для алгоритма получения сертификата больше не нужна е-подпись.