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06.11.2021  13:21   

Виды уборки: определяем, что нужно именно вам

Уборка — понятие, под которым понимается большое количество действий для поддержания, восстановления чистоты. Поэтому многие собственники, чтобы не выполнять эти работы, отдают предпочтение клининговым компаниям.

Виды уборки в квартире
 
В компании Уборка 24 мы решили выяснить, как проходит профессиональная уборка квартир в Харькове и какие виды работ выполняют опытные клинеры. Это поможет без труда определить, какой вид клининговых услуг подойдет вам в определенном случае.
 

Ежедневная уборка 

Состоит из мероприятий, которые направлены на поддержание чистоты в помещении:
 
  • протирания пыли с поверхностей;
  • сухой, влажной обработки поверхностей;
  • дезинфекции сантехники;
  • протирания подоконников.
Такой услугой нередко пользуются владельцы частных домов или коммерческих помещений, которые не имеют времени для ежедневной работы по дому.
 

Еженедельная или регулярная уборка 

Включает в себя удаление грязи не только с открытых поверхностей, но и из труднодоступных мест. На кухне проводится удаление всех жирных пятен, загрязнений другой природы появления. В ванной комнате очищается налет с помощью специальных средств. Влажная и сухая уборка ведутся по всему помещению.
 

Поддерживающая уборка 

Проводится несколько раз в месяц. Она необходима для поддержания чистоты и устранения локальных загрязнений. В данную процедуру входит не только тщательная протирка полов, удаление пыли, но и дезинфекция туалета, ванной комнаты, вынос мусора. Проводятся работы в кухне.
 

Генеральная уборка

В отличие от остальных видов генеральная уборка проводится раз в месяц или квартал. В процессе работы клинеры делают почти все те же действия, что и при регулярной уборке, но также протирают люстры, бра, зеркала, шкафы, моют поверхности под мягкой мебелью.
 

Послеремонтная уборка 

Необходима для выноса мусора и загрязнений, возникших после ремонта. Услуга включает в себя удаление пятен краски, следов клея, избавление от строительной пыли и т.п. Вывозятся стройматериалы, моются все поверхности.

Преимущества работы профессиональных клинеров

Идеальное состояние квартиры после уборки бригадой клинеров — то, что видят люди, которые постоянно заняты из-за ненормированного рабочего графика. Многие обращаются в клининговые компании и из-за других причин:
 
  • Легко рассчитать стоимость уборки квартиры. Например, на сайте компании Уборка 24 можно быстро связаться с менеджерами или узнать стоимость всех видов услуг.
  • Всегда можно выбрать вид работ. Доступны не только стандартные услуги, прописанные в прайсе, но и отдельные виды работ, например, к ним относятся чистка ковров https://uborka24.com.ua/kharkov/himchistka/himchistka-kovrov-i-kovrolina, химчистка штор, “муж на час” и т.п.
Клининговые компании всегда используют высококачественные и безопасные средства для уборки, профессиональное оборудование. Поэтому какую услугу вы бы не выбрали, она будет выполнена на высоком уровне.
 
Тэги:  уборка, уборка квартир, харьков
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