Утром в День знаний перекроют набережную в центре Харькова

С утра 1 сентября 2021 года запретят движение по Харьковской набережной.
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Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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