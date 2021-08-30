30.08.2021 16:58

Утром в День знаний перекроют набережную в центре Харькова

С утра 1 сентября 2021 года запретят движение по Харьковской набережной.



//2gis.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в Харькове 1 сентября запретят движение по Харьковской набережной на участке между улицей Фейербаха и Московским проспектом, в районе общеобразовательной школы №30.

Ограничение будет действовать с 7:30 до 10:30 1 сентября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением в школе №30 праздника первого звонка. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменится 1 сентября движение маршруток и троллейбусов центре города. Также мы сообшали о перекрытии на три дня а Харькове площади Свободы и Сумской улицы.