30.08.2021 17:34

В Харькове прошел традиционный марафон «Освобождение»

В Харькове в забегах участвовало более 300 человек.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в Харькове прошел 35-й легкоатлетический марафон «Освобождение», посвященный Дню города, 78-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков и 30-летию независимости Украины, прошел 29 августа в лесопарковой зоне, на велодорожке.

Срели участников забегов - представители всех районов Харькова, спортсмены-профессионалы и легкоатлеты с инвалидностью, а также любители спорта из других городов Украины и представители Вооруженных Сил Украины. Всего в забегах участвовало более 300 человек, которые пробежали дистанции 10 км, 21,095 км и 42,197 км.

На дистанции 10 км среди мужчин победил Евгений Божко (Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, результат - 0:33:45), среди женщин победу одержала Эмилия Осман (беговой клуб «RUN EMPIRE», 0:38:11).

Полумарафон первыми пробежали Александр Чеперис («Cyclo Sport club», 1:13:33) и Дарья Гнатковская (МК «Харьков», 1:34:36).

Лучшие результаты на марафонской дистанции (42,197 км) показали Евгений Глыва из города Сумы (2:59:19) и Наталья Эсип из Славянска (3:54:54).

Напоним, как мы ранее писали, идет регистрация участников на забег в Международном аэропорту Харькова, запланированного на 12 сентября 2021 года.