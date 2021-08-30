30.08.2021 17:52
Останки животных в Харькове: информация полиции
О страшной находке в Харькове сообщил прохожий.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, остатни в лесополосе по улице Гризодубовой обнаружил прохожий и сообщил в полицию 30 августа 2021 года в 9:50.
Выехав на место патрульные полицейские обнаружили останки двух животных, которые будут направлены для проведения экспертного исследования. Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №1, проводится проверка.
Напомним, ранее мы пписали о том, что в посёлке Жуковского, между улицей Гризодубовой и 17-м кладбищем, у обочины дороги возле поля подписчик нашёл
три трупа оленей. Как писал автор сообщения, много лет в этом районе, судя по всему фермеры, выбрасывают прямо на землю внутренности животных, а сегодня ещё и олени-подростки.
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