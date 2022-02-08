Как тушат пожар в девятиэтажке Харькова: подробности от ГСЧС

Спасатели локализовали возгорание и занимаются ликвидацией остаточных очагов пожара.
Во время тушения пожара в квартире девятиэтажки по улице Гарибальди в Московском районе Харькова спасатели вынесли на руках хозяйку квартиры и эвакуировали 10 соседей, передает РЕДПОСТ.
На тушение пожара в квартире на третьем этаж службу спасения вызвали в 11:45. На месте пожарные установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 6 кв.
В квартире и на лестничной клетке было сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли 70-летнюю владелицу квартиры. С признаками отравления угарным газом ее госпитализировали во 2-ю городскую больницу. Кроме того, из соседних квартир и с верхних этажей по подъездной лестнице вывели на свежий воздух еще 10 жильцов.
Пожар локализован в 12:02, сейчас идет ликвидация. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
Напомним, видео пожара, который произошел около полудня 8 февраля в девятиэтажном жилом доме по улице Гарибальди, 11, очевидцы выложили в Сеть.
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