    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Как тушат пожар в девятиэтажке Харькова: подробности от ГСЧС
08.02.2022  13:44   Рита Парфенова

Как тушат пожар в девятиэтажке Харькова: подробности от ГСЧС

Спасатели локализовали возгорание и занимаются ликвидацией остаточных очагов пожара.


kh.dsns.gov.ua

Пожар Харьков: горит квартира в девятиэтажке на улице Гарибальди

Во время тушения пожара в квартире девятиэтажки по улице Гарибальди в Московском районе Харькова спасатели вынесли на руках хозяйку квартиры и эвакуировали 10 соседей, передает РЕДПОСТ.

На тушение пожара в квартире на третьем этаж службу спасения вызвали в 11:45. На месте пожарные установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 6 кв.

В квартире и на лестничной клетке было сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли 70-летнюю владелицу квартиры. С признаками отравления угарным газом ее госпитализировали во 2-ю городскую больницу. Кроме того, из соседних квартир и с верхних этажей по подъездной лестнице вывели на свежий воздух еще 10 жильцов.

Пожар локализован в 12:02, сейчас идет ликвидация. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, видео пожара, который произошел около полудня 8 февраля в девятиэтажном жилом доме по улице Гарибальди, 11, очевидцы выложили в Сеть.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.02 Криминал и происшествия В Харькове – пожар в девятиэтажке (видео, фото) 07.02 Криминал и происшествия В Харькове горит книжная фабрика 07.02 Криминал и происшествия В Харькове на пожаре спасли двух человек
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 