08.02.2022 13:44 Рита Парфенова

Как тушат пожар в девятиэтажке Харькова: подробности от ГСЧС

Спасатели локализовали возгорание и занимаются ликвидацией остаточных очагов пожара.



kh.dsns.gov.ua





Во время тушения пожара в квартире девятиэтажки по улице Гарибальди в Московском районе Харькова спасатели вынесли на руках хозяйку квартиры и эвакуировали 10 соседей, передает РЕДПОСТ.



На тушение пожара в квартире на третьем этаж службу спасения вызвали в 11:45. На месте пожарные установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 6 кв.



В квартире и на лестничной клетке было сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.



Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли 70-летнюю владелицу квартиры. С признаками отравления угарным газом ее госпитализировали во 2-ю городскую больницу. Кроме того, из соседних квартир и с верхних этажей по подъездной лестнице вывели на свежий воздух еще 10 жильцов.



Пожар локализован в 12:02, сейчас идет ликвидация. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.



Напомним, видео пожара, который произошел около полудня 8 февраля в девятиэтажном жилом доме по улице Гарибальди, 11, очевидцы выложили в Сеть.