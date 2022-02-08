    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Муниципальный транспорт: в Харькове появится ещё один маршрут
08.02.2022  12:03   Ирина Круглова

Муниципальный транспорт: в Харькове появится ещё один маршрут

В Харькове муниципальные автобусы выедут на ещё один заброшенный маршрут.


РЕДПОСТ
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, которое состоялось в стенах Харьковского городского совета, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Так, маршрут №70, который обслуживал частный перевозчик, был заброшен, но по запросам жителей микрорайона его вновь возобновят 10 февраля.
 
Однако, по информации КП «Троллейбусное депо №2», муниципальные автобусы пустят по изменённому маршруту "Рогань-Горизонт", ранее он ходил от станции метро "Индустриальная" до улицы Зубарева. 
 
По предварительной информации, на маршрут выведут два муниципальных автобуса "Карсан". 
 
Напомним, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта.
 
Тэги:  автобус, маршрут, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.01 Дороги и транспорт Ещё на один маршрут в Харькове выведут муниципальный транспорт 18.01 Дороги и транспорт Еще на один маршрут Харькова вышли муниципальные автобусы 17.01 Дороги и транспорт В Змиевской и Слобожанской громадах подорожал проезд в автобусах
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 