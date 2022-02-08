08.02.2022 12:03 Ирина Круглова

Муниципальный транспорт: в Харькове появится ещё один маршрут

В Харькове муниципальные автобусы выедут на ещё один заброшенный маршрут.



РЕДПОСТ

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, которое состоялось в стенах Харьковского городского совета, сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Так, маршрут №70, который обслуживал частный перевозчик, был заброшен, но по запросам жителей микрорайона его вновь возобновят 10 февраля.

Однако, по информации КП «Троллейбусное депо №2», муниципальные автобусы пустят по изменённому маршруту "Рогань-Горизонт", ранее он ходил от станции метро "Индустриальная" до улицы Зубарева.

По предварительной информации, на маршрут выведут два муниципальных автобуса "Карсан".

Напомним, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта.