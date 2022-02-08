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08.02.2022  11:51   Евгений Клочко

На Харьковщине рецидивист избил и изнасиловал свою собутыльницу

Потерпевшая после побоев несколько раз теряла сознание, чем и воспользовался насильник.

Изнасилование на Харьковщине: суд вынес приговор рецидивисту
 
Как сообщает РЕДПОСТ, событие произошло 1 августа 2021 года в Краснограде, Харьковской области. Об этом стало известно из материалов следствия, опубликованных на портале Государственного реестра досудебных решений.
 
По данным следствия, потерпевшая в компании мужчин распивала спиртные напитки в городском парке. Когда алкоголь закончился, неоднократно судимый злоумышленник со своей жертвой пошли за "добавкой". Не дойдя до торгового киоска, мужчина выбил часть забора, огораживающего территорию заброшенного дома и затянул девушку внутрь двора. 
 
Там он жестоко избил свою жертву до потери сознания и изнасиловал.
 
 
На суде обвиняемый сообщил, что находился в сильном алкогольном опьянении и не помнит как все произошло, однако полностью признал свою вину.
 
Красноградский районный суд 3 февраля приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. С учетом неотбытого испытательного срока по предыдущему приговору, судья добавил к основному еще 2 года. Окончательный срок - 6 лет. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в поселке под Харьковом трое подростков изнасиловали мальчика с недостатками развития. В поселке Песочин Харьковской области двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика с недостатками развития в заброшенном здании. Весь процесс подростки сняли на видео, которое потом предлагали купить в школе за 50 гривен.
 
Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
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