08.02.2022 11:51 Евгений Клочко

На Харьковщине рецидивист избил и изнасиловал свою собутыльницу

Потерпевшая после побоев несколько раз теряла сознание, чем и воспользовался насильник.

Как сообщает РЕДПОСТ , событие произошло 1 августа 2021 года в Краснограде, Харьковской области. Об этом стало известно из материалов следствия , опубликованных на портале Государственного реестра досудебных решений.

По данным следствия, потерпевшая в компании мужчин распивала спиртные напитки в городском парке. Когда алкоголь закончился, неоднократно судимый злоумышленник со своей жертвой пошли за "добавкой". Не дойдя до торгового киоска, мужчина выбил часть забора, огораживающего территорию заброшенного дома и затянул девушку внутрь двора.

Там он жестоко избил свою жертву до потери сознания и изнасиловал.

На суде обвиняемый сообщил, что находился в сильном алкогольном опьянении и не помнит как все произошло, однако полностью признал свою вину.

Красноградский районный суд 3 февраля приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. С учетом неотбытого испытательного срока по предыдущему приговору, судья добавил к основному еще 2 года. Окончательный срок - 6 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в поселке под Харьковом трое подростков изнасиловали мальчика с недостатками развития. В поселке Песочин Харьковской области двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика с недостатками развития в заброшенном здании. Весь процесс подростки сняли на видео, которое потом предлагали купить в школе за 50 гривен.