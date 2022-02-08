08.02.2022 12:07 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: раненая девушка из Харьковской области пообщалась с журналистами

Военнослужащая Жанна Шарова утверждает, что с Артемием Рябчуком вообще была не знакома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что Жанна Шарова, в которую на территории завода “Южмаш” выстрелил Артемий Рябчук, прослужила на контракте более двух лет. На караул в воинскую часть, где произошла трагедия, попадал редко.

По словам Жанны Шаровой, Рябчука она вообще не знала. В роковую ночь она смогла запомнить лишь лицо стрелка, фамилии и имя его она не знала. Девушка заявила, что не знает о возможных мотивах, которые послужили для совершения такого поступка военнослужащим Артемием.

Более того, раненая сообщила журналистам, что в ее подразделении все были дружными, на службу не было поводов жаловаться, "дедовщины" не наблюдалось. После прохождения службы в армии Жанна Шарова планировала поступить на службу в правоохранительные органы.

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”Жду, когда пройдут операция, лежать уже не могу. Хочу вернуться на службу, вести активные образ жизни, который у меня был ”, – сообщила общественности Жанна Шарова.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.