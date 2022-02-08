08.02.2022 12:07 Виталий Хиневич
Стрельба в Днепре: раненая девушка из Харьковской области пообщалась с журналистами
Военнослужащая Жанна Шарова утверждает, что с Артемием Рябчуком вообще была не знакома.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "ТСН".
Сообщается, что Жанна Шарова, в которую на территории завода “Южмаш” выстрелил Артемий Рябчук, прослужила на контракте более двух лет. На караул в воинскую часть, где произошла трагедия, попадал редко.
По словам Жанны Шаровой, Рябчука она вообще не знала. В роковую ночь она смогла запомнить лишь лицо стрелка, фамилии и имя его она не знала. Девушка заявила, что не знает о возможных мотивах, которые послужили для совершения такого поступка военнослужащим Артемием.
Более того, раненая сообщила журналистам, что в ее подразделении все были дружными, на службу не было поводов жаловаться, "дедовщины" не наблюдалось. После прохождения службы в армии Жанна Шарова планировала поступить на службу в правоохранительные органы.
”Жду, когда пройдут операция, лежать уже не могу. Хочу вернуться на службу, вести активные образ жизни, который у меня был ”, – сообщила общественности Жанна Шарова.
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата
АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.
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