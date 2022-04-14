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14.04.2022  13:39   Рита Парфенова

Международную трассу под Харьковом расчищают от сгоревшего транспорта (фото)

На дорогах Харьковщины убирают разбитые автомобили и производят ямочные ремонты.

На трассе под Харьковом убирают разбитые автомобили

Несмотря на продолжение активных боевых действий на территории области, дорожники Харьковщины занимаются уборкой поврежденных автомобилей, оставленных на государственных дорогах и вдоль их обочин. Также путем ямочных ремонтов ликвидируют  последствия попадания вражеской артиллерии, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу.

На трассе под Харьковом убирают разбитые автомобили На трассе под Харьковом убирают разбитые автомобили

Как уточнили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, 13 апреля на трассе М-03 работало 15 бригад на ликвидации ямочности и отдельная бригада убирала поврежденные автомобили, оставленные на дороге и вдоль обочины. Всего за прошедшие сутки с трассы M-03 в Харьковской области вывезли 14 единиц изуродованного транспорта, в том числе и вражеского военного.

На трассе под Харьковом убирают разбитые автомобили На трассе под Харьковом убирают разбитые автомобили

“Уважаемые водители, будьте бдительны и осторожны на дорогах. Данные работы проводятся для обеспечения безопасного передвижения всех видов транспорта логистическими и гуманитарными коридорами”, - отметили в САД.

Напомним, из-за российского вторжения дорожной инфраструктуры государственного значения Харьковщины нанесен ущерб около 30 млрд грн.

Источник:   1562
 Тэги:  агрессия россии, трасса, харьков
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