Международную трассу под Харьковом расчищают от сгоревшего транспорта (фото)

На дорогах Харьковщины убирают разбитые автомобили и производят ямочные ремонты.
Несмотря на продолжение активных боевых действий на территории области, дорожники Харьковщины занимаются уборкой поврежденных автомобилей, оставленных на государственных дорогах и вдоль их обочин. Также путем ямочных ремонтов ликвидируют последствия попадания вражеской артиллерии, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу.
Как уточнили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, 13 апреля на трассе М-03 работало 15 бригад на ликвидации ямочности и отдельная бригада убирала поврежденные автомобили, оставленные на дороге и вдоль обочины. Всего за прошедшие сутки с трассы M-03 в Харьковской области вывезли 14 единиц изуродованного транспорта, в том числе и вражеского военного.
“Уважаемые водители, будьте бдительны и осторожны на дорогах. Данные работы проводятся для обеспечения безопасного передвижения всех видов транспорта логистическими и гуманитарными коридорами”, - отметили в САД.
Напомним, из-за российского вторжения дорожной инфраструктуры государственного значения Харьковщины нанесен ущерб около 30 млрд грн.
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