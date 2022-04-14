14.04.2022 13:43 Виталий Хиневич

Харьковская паралимпийка Марина Литовченко поможет восстановлению университета (видео)

Спортсменка пожертвует своей золотой медалью ради родного альма-матер.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Марины Литовченко.

Марина Литовченко на своей странице в Facebook заявила, что готова продать золотую Паралимпийскую медаль с Токио- 2020, для того, что бы университет имени Каразина жил и работал.

«Особенно символично то, что в полуфинале и финале Паралимпиады в Токио я со счетом 3:0 обыграла двух представительниц России!»- отметила чемпионка.

Стартовая цена медали составляет 10 тысяч долларов.

«Сегодня моя страна демонстрирует несгибаемый дух и жажду столь необходимой победы. Каждый день мой город Харьков и Университет героически держится. Давайте поможем вместе ему выстоять!

Все желающие могут писать в комментариях под постом в Facebook или в личных сообщениях готовность участвовать в этом аукционе. Он продлится до 30 апреля»- отметила Марина Литовченко.

Кроме этого выпускница университета сообщила, что все желающие поддержать университет имени Каразина могут сделать перевод на счет Ассоциации выпускников университета. Все, кто сделает перевод от 1500 гривен, получат открытки с ее автографом, которые будут отправлены лично после окончания аукциона.

Напомним, в Харькове из-за боевых действий поврежден ХНУ имени В.Н. Каразина, ХНУПС имени Ивана Кожедуба, ХНУБА, Национальный аэрокосмический университет им. М. Е. Жуковского "ХАИ", Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, ННЦ "ХФТИ", ХРИГУНАГУ при Президенте Украины.