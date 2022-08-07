07.08.2022 18:02 Рита Парфенова

Як зібрати розбите скло без ризику порізатись

Зібрати розбите скло з підлоги без ризику порізатися можна за допомогою звичайного хліба.





Візьміть шматок хліба і він допоможе вам подолати проблему в будинку, як передає РЕДПОСТ, такий незвичайний лайфхак пропонує "РБК-Україна".



Найчастіше не можна бути впевненим на 100%, що ви очистили поверхню від дрібного скляного пилу. Якщо ж спробувати прибрати осколки скла, що залишилися, за допомогою паперового рушника - є ризик порізатися. Проте українцям розповіли незвичайний лайфхак, який не лише очистить поверхню, а й убереже від порізів.



Для цього знадобиться звичайна скибочка хліба, яку необхідно покласти на скло, натиснути на неї і викинути. М'яка та пухка структура продукту дозволить прибрати з поверхні дрібний скляний пил без ризику для вашого здоров'я.