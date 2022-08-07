07.08.2022 17:30 Рита Парфенова

Наркозакладчика з психотропними солями викрили в Харькові

У Харькові патрульні виявили у 31-річного чоловіка поліцейські виявили 10 згортків з психотропною речовиною PVP

Наркотики знайшли під час поверхневого огляду чоловіка, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Нацполіції.



Огляд проводився 6 серпня в рамках оперативно-розшукових заходів на території Слобідського району. Працівники Управління карного розшуку викрили 31-річного чоловіка у незаконному зберіганні психотропної речовини.



У харків'янина вилучено 10 закладок з психотропною речовиною PVP «солі».



Слідчим відділу поліції №2 ХРУП №1 відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, патрульні затримали чоловіка, який переносив наркотики у банці з фарбою.