07.08.2022 16:51 Рита Парфенова

У селі під Харковом під час обстрілу загинули три людини

Мінометний обстріл стався 5 серпня у Чугуївському районі.

У селі Мосьпанове Чугуївського району загинули троє людей. Вони потрапили під мінометний обстріл 5 серпня. Цю інформацію Чугуев News підтвердив голова громади Микола Семер'янов, передає РЕДПОСТ.



"Вони разом були у дворі, коли прилетів снаряд. Там не було можливості залишитися живими", - розказав селищний голова. За його інформацією, обстріл проводився з мінометів.

Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.