У селі під Харковом під час обстрілу загинули три людини

Мінометний обстріл стався 5 серпня у Чугуївському районі.
У селі Мосьпанове Чугуївського району загинули троє людей. Вони потрапили під мінометний обстріл 5 серпня. Цю інформацію Чугуев News підтвердив голова громади Микола Семер'янов, передає РЕДПОСТ.
"Вони разом були у дворі, коли прилетів снаряд. Там не було можливості залишитися живими", - розказав селищний голова. За його інформацією, обстріл проводився з мінометів.
Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.
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