    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У селі під Харковом під час обстрілу загинули три людини
07.08.2022  16:51   Рита Парфенова

У селі під Харковом під час обстрілу загинули три людини

Мінометний обстріл стався 5 серпня у Чугуївському районі.

У селі Мосьпанове Чугуївського району під час обстрілу 5 серпня загинули троє людей

У селі Мосьпанове Чугуївського району загинули троє людей. Вони потрапили під мінометний обстріл 5 серпня. Цю інформацію Чугуев News підтвердив голова громади Микола Семер'янов, передає РЕДПОСТ.

"Вони разом були у дворі, коли прилетів снаряд. Там не було можливості залишитися живими", - розказав селищний голова. За його інформацією, обстріл проводився з мінометів.

Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

Источник:   Чугуев News
 Тэги:  обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.08 Надзвичайні події Фотонаслідки ракетного обстрілу одного з районів Харкова 07.08 Надзвичайні події Ворог обстріляв три райони Харкова: інформація від ХОВА 07.08 Надзвичайні події Рятувальники розповіли, як тушили пожежу після обстрілу Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 