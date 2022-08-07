Хто у Харкові має право на додаткові грошові виплати

Громадяни Украини в умовах війни з росією можуть розраховувати на додаткові грошові виплати.
Які категорії пільговиків отримають фінансову допомогу та як зробити заявку на оформлення виплати, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Апостроф.
Організація Об'єднаних Націй в умовах повномасштабної війни надає матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам.у розмірі 6600 гривень (три місяці по 2200 грн).
Пріоритетними для надання фінансової допомоги є міста, що найбільш постраждали від війни.
Нагадаємо, безкоштовна квартира від держави передбачена для певних категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, але не мають змоги орендувати житло через низький дохід.
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