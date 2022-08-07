07.08.2022 15:51 Рита Парфенова

Хто у Харкові має право на додаткові грошові виплати

Громадяни Украини в умовах війни з росією можуть розраховувати на додаткові грошові виплати.

Які категорії пільговиків отримають фінансову допомогу та як зробити заявку на оформлення виплати, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Апостроф.



Організація Об'єднаних Націй в умовах повномасштабної війни надає матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам.у розмірі 6600 гривень (три місяці по 2200 грн).

Кому призначено виплату від ООН:

ВПО, що знаходяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій;

особи, які мають соціальний статус: особа з інвалідністю, пенсіонер, самотня мати чи батько, багатодітна сім'я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб.

Пріоритетними для надання фінансової допомоги є міста, що найбільш постраждали від війни.

Як подати заявку на оформлення виплати від ООН:

необхідно залишити заявку на платформі "єДопомога", після чого Мінсоцполітики проведе верифікацію даних за допомогою збору інформації з державних реєстрів та бази даних.

в заявці необхідно вказати ІПН, паспорт громадянина України (ID-картка, вид на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини за потреби), адресу зареєстрованого та фактичного місця проживання, контактний номер телефону та IBAN для зарахування грошової допомоги

за позитивного результату звернення буде направлено на розгляд представникам ООН.

Нагадаємо, безкоштовна квартира від держави передбачена для певних категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, але не мають змоги орендувати житло через низький дохід.