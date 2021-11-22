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22.11.2021  19:00   Дмитрий Колоней

Дебошир ночью ударил полицейского: в Харькове задержан хулиган (видео)

Правоохранители Харькова сообщили о подозрении буяну.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 22-летний хулиган задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На него заведено уголовное дело о насилии в отношении работника правоохранительного органа и хулиганстве. Также неадекватному парню 22 ноября 2021 года объявлено о подозрении в совершении преступления. Хулигану светит до 5 лет за решеткой. Следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста.
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали о том, что 21 ноября 2021 года у кафе на Павловской площади произошла драка. Об этом в 03:54 стало известно полиции. На место выехали патрульные. В ходе выяснения обстоятельств столкновения 22-летний мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся и ударил работника полиции.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, дебош, харьков, хулиганство, ударил полицейского
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