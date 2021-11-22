Дебошир ночью ударил полицейского: в Харькове задержан хулиган (видео)

Правоохранители Харькова сообщили о подозрении буяну.
Напомним, ранее мы писали о том, что 21 ноября 2021 года у кафе на Павловской площади произошла драка. Об этом в 03:54 стало известно полиции. На место выехали патрульные. В ходе выяснения обстоятельств столкновения 22-летний мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся и ударил работника полиции.
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