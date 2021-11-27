27.11.2021 11:31 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 274 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 565 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 233 992 человека. Выздоровело 201 367 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 27 050 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 316 человек (в том числе 274 жителей города Харькова). 22 человека заболели в Лозовском районе, 79 – в Чугуевском, 69 – в Изюмском, 12 – в Красноградском, 38 – в Купянском, 29 – в Богодуховском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 ноября.