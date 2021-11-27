27.11.2021 11:51

Смертельное ДТП на Окружной: версия водителя фуры о причинах аварии

Адвокат водителя, подозреваемого в смертельном ДТП на Окружной, сообщил, что его подзащитный перепутал сигнал светофора с подсветкой АЗС.

Об этом адковат Андрей Стеценко сообщил журналистам после заседания суда об избрании меры пресечения водителю автомобиля МАН Игорю Мирошниченко, пишет РЕДПОСТ.

«На данном перекрестке на фоне светофорного объекта находится заправка одного из известных брендов Украины, которая имеет зелено-красную раскраску и сливается со светофорным объектом», – сообщил адвокат.

По информации Стеценко, на период действия меры пресечения водитель будет находиться в Харьковском следственном изоляторе на Полтавском Шляхе, 99. Защита, скорее всего, не станет подавать апелляцию и будет обсуждать с клиентом вопрос возмещения ущерба семьям погибших.

Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка Окружной дороги и Салтовское шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика МАН с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами. Киевский районный суд 27 ноября избрал меру пресечения для водителя МАН в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.