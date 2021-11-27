Смертельное ДТП на Окружной: версия водителя фуры о причинах аварии

Адвокат водителя, подозреваемого в смертельном ДТП на Окружной, сообщил, что его подзащитный перепутал сигнал светофора с подсветкой АЗС.
Об этом адковат Андрей Стеценко сообщил журналистам после заседания суда об избрании меры пресечения водителю автомобиля МАН Игорю Мирошниченко, пишет РЕДПОСТ.
«На данном перекрестке на фоне светофорного объекта находится заправка одного из известных брендов Украины, которая имеет зелено-красную раскраску и сливается со светофорным объектом», – сообщил адвокат.
По информации Стеценко, на период действия меры пресечения водитель будет находиться в Харьковском следственном изоляторе на Полтавском Шляхе, 99. Защита, скорее всего, не станет подавать апелляцию и будет обсуждать с клиентом вопрос возмещения ущерба семьям погибших.
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