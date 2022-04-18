18.04.2022 15:33 Дмитрий Колоней

На Харьковщине работает сервисный центр Пенсионного фонда Украины

В Харьковской и других областях работают Главные управления ПФ.

Как сообщает РЕДПОСТ , практически во всех областях работают сервисные центры Пенсионного фонда Украины

Центр предоставления административных услуг города Харькова предоставил перечень сервисных центров Пенсионного фонда Украины, в которые можно обратиться по состоянию на 15 апреля.

Можно воспользоваться сервисом доступа к личным кабинетам пользователей на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, работают Главные управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, а также в городе Киеве.

Узнать контактную информацию можно здесь