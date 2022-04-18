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18.04.2022  15:33   Дмитрий Колоней

На Харьковщине работает сервисный центр Пенсионного фонда Украины

В Харьковской и других областях работают Главные управления ПФ.

Как сообщает РЕДПОСТ, практически во всех областях работают сервисные центры Пенсионного фонда Украины
Центр предоставления административных услуг города Харькова предоставил перечень сервисных центров Пенсионного фонда Украины, в которые можно обратиться по состоянию на 15 апреля.
 
Можно воспользоваться сервисом доступа к личным кабинетам пользователей на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
 
Кроме того, работают Главные управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, а также в городе Киеве.
 
Узнать контактную информацию можно здесь.
 
Тэги:  пенсионный фонд, сервис, харьков
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