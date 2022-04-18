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18.04.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В центре Харькова пойманы на горячем воры (фото, видео)

Мародеры обворовывали многоэтажку в Харькове.

Криминал Харьков: В центре города пойманы на горячем два мародера 41 и 50-лет
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 17 апреля 2022 года во время проверки оперативной информации сотрудники управления угрозыска ГУНП в Харьковской области были пойманы 41 и 50-летние харьковчане, которые с начала апреля 2022 года не раз забирались и обворовывали квартиры высотного дома по улице Квитки-Основьяненко. Вещественные доказательства изъяты.
 
Криминал Харьков: В центре города пойманы на горячем два мародера 41 и 50-лет
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей.
 
Криминал Харьков: В центре города пойманы на горячем два мародера 41 и 50-лет
 
Криминал Харьков: В центре города пойманы на горячем два мародера 41 и 50-лет
 
Мужчинам грозит до 8 лет за решеткой. В настоящее время устанавливаются круг потерпевших и сумма материального ущерба, нанесенного злоумышленниками.
 

Тэги:  воры, мародеры, харьков
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