В Харькове работают пять сервисных центров Пенсионного фонда

Еще два сервисных центра Пенсионного фонда возобновили работу в Харькове.
Об этом сообщили в Департаменте социальной политики, передает РЕДПОСТ.
Сервисные центры Пенсионного фонда Украины работают в разных районах города Харькова. 18 мая одновременно с управлениями социальной защиты населения возобновили работу сервисные центры Пенсионного фонда Украины в «Прозрачных офисах» Киевского и Шевченковского районов, а также в Региональном центре услуг. Кроме того, 23 мая начали работать еще два сервисных центра Пенсионного фонда Украины в городе Харькове по адресам:
- пл. Свободы, Госпром, 4-й подъезд, 5 эт. (отдел обслуживания военнослужащих и некоторых других категорий граждан);
- ул. Евгения Котляра, 4 (Харьковский район).
Обратиться для решения пенсионных вопросов можно по следующим телефонам:
Напомним, управления социальной защиты населения города Харькова 18 мая приступили к приему граждан по предварительной записи.
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