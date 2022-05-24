24.05.2022 12:45 Рита Парфенова

В Харькове работают пять сервисных центров Пенсионного фонда

Еще два сервисных центра Пенсионного фонда возобновили работу в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики, передает РЕДПОСТ.

Сервисные центры Пенсионного фонда Украины работают в разных районах города Харькова. 18 мая одновременно с управлениями социальной защиты населения возобновили работу сервисные центры Пенсионного фонда Украины в «Прозрачных офисах» Киевского и Шевченковского районов, а также в Региональном центре услуг. Кроме того, 23 мая начали работать еще два сервисных центра Пенсионного фонда Украины в городе Харькове по адресам:



- пл. Свободы, Госпром, 4-й подъезд, 5 эт. (отдел обслуживания военнослужащих и некоторых других категорий граждан);



- ул. Евгения Котляра, 4 (Харьковский район).



Обратиться для решения пенсионных вопросов можно по следующим телефонам:

Напомним, управления социальной защиты населения города Харькова 18 мая приступили к приему граждан по предварительной записи.