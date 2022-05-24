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24.05.2022  12:45   Рита Парфенова

В Харькове работают пять сервисных центров Пенсионного фонда

Еще два сервисных центра Пенсионного фонда возобновили работу в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики, передает РЕДПОСТ.

Сервисные центры Пенсионного фонда Украины работают в разных районах города Харькова. 18 мая одновременно с управлениями социальной защиты населения возобновили работу сервисные центры Пенсионного фонда Украины в «Прозрачных офисах» Киевского и Шевченковского районов, а также в Региональном центре услуг. Кроме того, 23 мая начали работать еще два сервисных центра Пенсионного фонда Украины в городе Харькове по адресам:

- пл. Свободы, Госпром, 4-й подъезд, 5 эт. (отдел обслуживания военнослужащих и некоторых других категорий граждан);

- ул. Евгения Котляра, 4 (Харьковский район).

Обратиться для решения пенсионных вопросов можно по следующим телефонам:

Телефоны сервисных центров Пенсионного фонда в Харькове и области

Напомним, управления социальной защиты населения города Харькова 18 мая приступили к приему граждан по предварительной записи.

Источник:   ХГС
 Тэги:  соцзащита, пенсионный фонд, харьков
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