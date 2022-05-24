    
Главная Новости Харькова Спорт Харьковские школьники завоевали медали на Всемирной гимназиаде
24.05.2022  12:15   Виталий Хиневич

Харьковские школьники завоевали медали на Всемирной гимназиаде

Учащиеся харьковских школ завоевали различные медали на Всемирной гимназиаде во Франции.

Харьковские школьники
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что в соревнованиях приняли участие 3600 человек из 63 стран. Украинскую сборную представляли 93 ученика, в том числе 12 спортсменов и три тренера из Харьковской области.
 
Подростки соревновались в таких видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, пляжный волейбол, спортивная гимнастика, дзюдо, легкая атлетика, плавание и прочее.
 
Украинская сборная завоевала 11 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.
 
Много наград принесли сборной и харьковские учащиеся. София Лаврова и Варвара Фролова завоевали серебряные медали в парном разряде в соревнованиях по бадминтону. Дмитрий Стрижекозин завоевал второе, а Павел Торяник - третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе.
 
Также серебряным призером стала Дарья Костеневич (тхэквондо), а Ева-Мария Отрешко завоевала второе место в командном зачете и третье место в спринте в соревнованиях по спортивному ориентированию.
 
Напомним, харьковские спортсмены триумфально выступили на молодежном первенстве континента.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  всемирная гимназиада, харьковские школьники, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 