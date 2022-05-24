24.05.2022 12:15 Виталий Хиневич

Харьковские школьники завоевали медали на Всемирной гимназиаде

Учащиеся харьковских школ завоевали различные медали на Всемирной гимназиаде во Франции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что в соревнованиях приняли участие 3600 человек из 63 стран. Украинскую сборную представляли 93 ученика, в том числе 12 спортсменов и три тренера из Харьковской области.

Подростки соревновались в таких видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, пляжный волейбол, спортивная гимнастика, дзюдо, легкая атлетика, плавание и прочее.

Украинская сборная завоевала 11 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Много наград принесли сборной и харьковские учащиеся. София Лаврова и Варвара Фролова завоевали серебряные медали в парном разряде в соревнованиях по бадминтону. Дмитрий Стрижекозин завоевал второе, а Павел Торяник - третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Также серебряным призером стала Дарья Костеневич (тхэквондо), а Ева-Мария Отрешко завоевала второе место в командном зачете и третье место в спринте в соревнованиях по спортивному ориентированию.