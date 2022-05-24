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24.05.2022  12:04   Рита Парфенова

Коммунальщики без выходных чинили водовод, снабжающий три района Харькова

В Немышлянском районе завершена ликвидация серьезной аварии на участке водовода диаметром 1000 мм.

В Немышлянском районе оперативно отремонтировали водовод

Невзирая на выходные, комплексные ремонтные работы велись посменно на протяжении трех дней, передает РЕДПОСТ.

«Данная магистраль обеспечивает водоснабжением часть жителей сразу трех районов – Индустриального, Немышлянского и Слободского. Понимая все важность ответственного задания по восстановлению подачи воды для харьковчан было задействовано три ремонтные бригады и необходимая спецтехника для проведения земляных и сварочных работ. По завершении благоустроили место разрытия», - сообщил начальник районной службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков.

Бригады аварийно-восстановительных работ возвращают подачу воды в дома харьковчан во всех районах города.

Так, вчера было устранено четыре повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок семь смотровых колодцев.

Сегодня, 24 мая, намечено провести комплекс аварийно-восстановительных работ на пяти участках поврежденных водоводов.

Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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