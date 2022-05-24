24.05.2022 12:04 Рита Парфенова

Коммунальщики без выходных чинили водовод, снабжающий три района Харькова

В Немышлянском районе завершена ликвидация серьезной аварии на участке водовода диаметром 1000 мм.





Невзирая на выходные, комплексные ремонтные работы велись посменно на протяжении трех дней, передает РЕДПОСТ.



«Данная магистраль обеспечивает водоснабжением часть жителей сразу трех районов – Индустриального, Немышлянского и Слободского. Понимая все важность ответственного задания по восстановлению подачи воды для харьковчан было задействовано три ремонтные бригады и необходимая спецтехника для проведения земляных и сварочных работ. По завершении благоустроили место разрытия», - сообщил начальник районной службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Павел Гладков.



Бригады аварийно-восстановительных работ возвращают подачу воды в дома харьковчан во всех районах города.

Так, вчера было устранено четыре повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок семь смотровых колодцев.

Сегодня, 24 мая, намечено провести комплекс аварийно-восстановительных работ на пяти участках поврежденных водоводов.



Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.