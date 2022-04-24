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24.04.2022  16:44   Дмитрий Колоней

Харьковские боксеры - сильнейшие в Европе

Харьковские спортсмены триумфально выступили на молодежном первенстве континента.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, в столице Болгарии с 14 по 22 апреля 2022 шода прошел чемпионат Европы по боксу среди молодежи 2004/2005 годов рождения, в котором участвовали более 400 боксеров из 40 стран.
 
Украинская команда была признана лучшей. В общей сложности украинской сборной удалось завоевать 9 медалей (5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые) и занять первое общекомандное место.
 
Как сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОВА, среди победителей - трое харьковчан: Айдер Абдураимов (весовая категория – 57 кг), Александр Балабин (75 кг) и Вероника Накота (70 кг), которые, несмотря на все трудности, уехали на чемпионат Европы и завоевали золотые медали для Украины и своего родного города.
 
Второе место в командном зачете заняла Англия, а третье – Ирландия.
Тэги:  бокс, чемпионы, харьков
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