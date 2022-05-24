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24.05.2022  12:55   Виталий Хиневич

Президентскую помощь получат жители Харьковской области

Все, кто зарегистрировался в чат-боте, обязательно получат продуктовые наборы.

Гуманитарная помощь Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что помощь по программе "Пакет каждому гражданину" гарантированно выдадут каждому, кто оформил заявку через гуманитарный чат-бот.
 
По словам заместителя председателя Харьковской ОВА Виты Ковальской, необходимо ожидать смс-приглашение.
 
“Прошу не переживать тех, кто оформил резерв продуктовых пакетов через гуманитарный чат-бот, - вы обязательно все получите. Ожидайте смс-приглашения”, - сказала Вита Ковальская.
 
Напомним, сегодня в области можно получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы "Пакет каждому гражданину". В Харькове необходимо обращаться на пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", в громадах области - в местные советы.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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