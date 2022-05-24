24.05.2022 12:55 Виталий Хиневич
Президентскую помощь получат жители Харьковской области
Все, кто зарегистрировался в чат-боте, обязательно получат продуктовые наборы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ХОВА.
Сообщается, что помощь по программе "Пакет каждому гражданину" гарантированно выдадут каждому, кто оформил заявку через гуманитарный чат-бот.
По словам заместителя председателя Харьковской ОВА Виты Ковальской, необходимо ожидать смс-приглашение.
“Прошу не переживать тех, кто оформил резерв продуктовых пакетов через гуманитарный чат-бот, - вы обязательно все получите. Ожидайте смс-приглашения”, - сказала Вита Ковальская.
Напомним, сегодня в области можно получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы "Пакет каждому гражданину". В Харькове необходимо обращаться на пункты выдачи
"Укрпочты" и "Новой почты", в громадах области - в местные советы.
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