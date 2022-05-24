24.05.2022 12:55 Виталий Хиневич

Президентскую помощь получат жители Харьковской области

Все, кто зарегистрировался в чат-боте, обязательно получат продуктовые наборы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что помощь по программе "Пакет каждому гражданину" гарантированно выдадут каждому, кто оформил заявку через гуманитарный чат-бот.

По словам заместителя председателя Харьковской ОВА Виты Ковальской, необходимо ожидать смс-приглашение.

“Прошу не переживать тех, кто оформил резерв продуктовых пакетов через гуманитарный чат-бот, - вы обязательно все получите. Ожидайте смс-приглашения”, - сказала Вита Ковальская.

Напомним, сегодня в области можно получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы "Пакет каждому гражданину". В Харькове необходимо обращаться на пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", в громадах области - в местные советы.