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17.11.2021  17:28   Дмитрий Колоней

Лжеполицейские наживались на наркозависимых: в Харькове будут судить банду рецидивистов (фото)

В Харькове облпрокуратура направила в суд обвинительный акт.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации начальника отдела облпрокуратуры Нвера Антоняна установлено, что четыре рецидивиста под видом полицейских в течение 2020 года обирали наркозависимых и причастных к незаконному обороту наркотических средств, с помощью физического насилия.
 
 
В частности, у одного из потерпевших «полицейские» похитили автомобиль и документы к нему. 17 ноября 2021 обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлен в Коминтерновский районный суд г. Харькова.
 
Криминал Харьков: Ждет суда банда рецидивистов-лжеполицейских, обиравшая наркозависимых
 
Криминал Харьков: Ждет суда банда рецидивистов-лжеполицейских, обиравшая наркозависимых
 
Досудебное расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о задержании в Харькове правоохранителей, вымогавших деньги у наркозависимых. Полицейские требовали взятки за непривлечение их к уголовной ответственности.

 

Тэги:  вымогательство, мошенничество, харьков, афера, рэкет
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