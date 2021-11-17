17.11.2021 17:28 Дмитрий Колоней
Лжеполицейские наживались на наркозависимых: в Харькове будут судить банду рецидивистов (фото)
В Харькове облпрокуратура направила в суд обвинительный акт.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации начальника отдела облпрокуратуры Нвера Антоняна установлено, что четыре рецидивиста под видом полицейских в течение 2020 года обирали наркозависимых и причастных к незаконному обороту наркотических средств, с помощью физического насилия.
В частности, у одного из потерпевших «полицейские» похитили автомобиль и документы к нему. 17 ноября 2021 обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлен в Коминтерновский районный суд г. Харькова.
Досудебное расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Напомним, ранее мы писали о задержании в Харькове правоохранителей, вымогавших деньги
у наркозависимых. Полицейские требовали взятки за непривлечение их к уголовной ответственности.
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