17.11.2021 17:28 Дмитрий Колоней

Лжеполицейские наживались на наркозависимых: в Харькове будут судить банду рецидивистов (фото)

В Харькове облпрокуратура направила в суд обвинительный акт.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации начальника отдела облпрокуратуры Нвера Антоняна установлено, что четыре рецидивиста под видом полицейских в течение 2020 года обирали наркозависимых и причастных к незаконному обороту наркотических средств, с помощью физического насилия.

В частности, у одного из потерпевших «полицейские» похитили автомобиль и документы к нему. 17 ноября 2021 обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлен в Коминтерновский районный суд г. Харькова.

Досудебное расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее мы писали о задержании в Харькове правоохранителей, вымогавших деньги у наркозависимых. Полицейские требовали взятки за непривлечение их к уголовной ответственности.