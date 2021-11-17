17.11.2021 17:59 Дмитрий Колоней

Антитела есть, нужна ли вакцинация - ответ Минздрава

Тест методом иммуноферментного анализа (ИФА) помогает выявить иммунную реакцию организма на вирус, т.е. уровень антител.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , по информации Минздрава, определение антител не гарантирует наличиу иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и поэтому не является основанием для отказа от вакцинации против COVID-19 и не обязателен перед проведением прививки, отмечают в украинском Минздраве.

"На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - разъяснили в министерстве.

Что же касается других видов тестирования, таких как ПЦР-тест и Экспресс-тест на антиген, то они помогают лишь своевременно выявить случаи заболевания COVID-19, что является важной составляющая борьбы с пандемией, т.к. позволяют определить наличие активной инфекции.

В продаже также есть также экспресс-тесты, которые можно сделать дома самому.Однако они не берутся во внимание специалистами, потому как их результат сомнителен, нет уверенности, что человек правильно проводил тестирование да и проверить чьи образцы использовались для теста невозможно, объясняют в Минздраве. И напоминают, что на сегодняшний день, согласно утверждённым министерством стандартам ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Такое тестирование бесплатно и направление на него обязан предоставить семейный врач.