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22.12.2021  16:40   Виталий Хиневич

На Харьковщине заключенные из тюрьмы обманом получали деньги граждан

В Харьковской области будут судить злоумышленников, которые обманным путем получали деньги.

Криминал Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 30-летний организатор преступной группировки и два соучастника, находясь в местах лишения свободы, руководили двумя членами группы, которые были на свободе.
 
Правонарушители оформляли фиктивные интернет-заказы с отправкой наложенным платежом. После чего звонили продавцу товара и представлялись сотрудниками почтовой компании и получали персональные данные личных кабинетов. После чего имели возможность изменить реквизиты, для оплаты экспресс-накладных на контролируемые банковские счета.
 
 
Преступную схему правоохранители выявили в марте 2021 года. На данный момент досудебное расследование окончено и дело направленно в суд. В настоящее время четыре фигуранта находятся под стражей, еще один – под домашним арестом.
 
Если вину подозреваемых докажут им может грозить до 12 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее правоохранители получили информацию о незаконной деятельности граждан, которые выдавали себя за сотрудников финансовых учреждений, совершали звонки клиентам и, входя в доверие, получали персональные данные.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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