22.12.2021 16:40 Виталий Хиневич

На Харьковщине заключенные из тюрьмы обманом получали деньги граждан

В Харьковской области будут судить злоумышленников, которые обманным путем получали деньги.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 30-летний организатор преступной группировки и два соучастника, находясь в местах лишения свободы, руководили двумя членами группы, которые были на свободе.

Правонарушители оформляли фиктивные интернет-заказы с отправкой наложенным платежом. После чего звонили продавцу товара и представлялись сотрудниками почтовой компании и получали персональные данные личных кабинетов. После чего имели возможность изменить реквизиты, для оплаты экспресс-накладных на контролируемые банковские счета.

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Преступную схему правоохранители выявили в марте 2021 года. На данный момент досудебное расследование окончено и дело направленно в суд. В настоящее время четыре фигуранта находятся под стражей, еще один – под домашним арестом.

Если вину подозреваемых докажут им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители получили информацию о незаконной деятельности граждан , которые выдавали себя за сотрудников финансовых учреждений, совершали звонки клиентам и, входя в доверие, получали персональные данные.