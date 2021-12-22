22.12.2021 16:20 Рита Парфенова

Игорь Терехов вручил на сессии Почетные грамоты горсовета

Депутаты горсовета Харькова проголосовали за вручение Почетных грамот отличившимся горожанам.





Решение о награждении Почетными грамотами городского совета было принято на сегодняшней сессии горсовета, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХГС.



Харьковский городской совет сегодня, 22 декабря, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан Почетными грамотами Харьковского горсовета.



В ходе сессии, после голосования, Игорь Терехов вручил грамоты вошедшим в список депутатам горсовета – вице-мэру по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлане Горбуновой-Рубан и главе администрации Киевского района Нелли Казанжиевой.





Также к награждению грамотами горсовета представлены члены ветеранских организаций, сотрудники Национального фармацевтического университета и Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМНУ по случаю столетия основания этих учреждений, ряд адвокатов по случаю Дня юриста, коллектив кондитерской фабрики «Харьковчанка», которая работает уже 125 лет.



Также по случаю профессионального праздника наградами горсовета удостоены работники органов местного самоуправления, коллектив Харьковского областного комитета «Дробицкий Яр» по случаю 25-й годовщины основания первого в Украине Харьковского музея Холокоста, представители чернобыльского движения по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие харьковчане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие города Харькова.



С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Напомним, премию Харьковского городского совета 2021 года за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления получат 29 харьковчан. Такое решение принято на 9-й внеочередной сессии Харьковского городского совета 8-го созыва. За него проголосовали 57 депутатов.